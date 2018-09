Neue Baustellen in der Region: VBK leiten Buslinien in Palmbach und Stupferich um

Wegen zwei Baumaßnahmen werden die Buslinien 23, 27, 47, 117, 118 und den Nightliner NL6 in den Karlsruher Höhenstadtteilen Palmbach und Stupferich ab Montag, 17.September, umgeleitet. Das teilten die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) in einem Presseschreiben mit.

In Palmbach setzt das städtische Tiefbauamt ab Montag, den 17. September die Sanierung der Fahrbahndecke in der Talstraße (L623) fort. Während der zweiten Phase der Baumaßnahme ist die Talstraße dann zwischen der Henri-Arnaud-Straße und der Straße "Im Kloth" für den Fahrzeug-Verkehr bis voraussichtlich Freitag, 16. November, voll gesperrt. Deshalb leiten die VBK die vier Buslinien 27, 47, 117, 118 und den Nightliner NL6 durch das südlich angrenzende Wohngebiet um.

Aufgrund der Fahrzeitverlängerung wird die Linie Buslinie 47 in der Hauptverkehrszeit mit einem zusätzlichen Umlauf verstärkt. Die Wendezeit an der Haltestelle Stupferich Rathaus erhöht sich auf 17 Minuten. Die VBK empfehlen Fahrgästen, die im Bereich der Haltestellen Rieslingsstraße und Rebgärtenstraße zusteigen, um mit dem Bus in Richtung Palmbach/Hauptbahnhof zu fahren, die Haltestelle Pfefferäcker zu nutzen.

Vom Zündhütle kommend fahren die Buslinien bis zur Haltestelle Seniorenresidenz in Grünwettersbach auf dem regulären Fahrweg. Dann biegen sie in Palmbach rechts ab. Von dort geht es über die Waldbronner Straße, Gustav-Meerwein-Straße und die Straße Im Winterrot wieder zurück in die Talstraße. Die Rückfahrt erfolgt auf gleichem Fahrweg in umgekehrter Reihenfolge. Aufgrund einer Straßensperrung in Stupferich fahren die Buslinien dort vom 17. bis 28. September ebenfalls auf einer Umleitungsroute durch den Höhenstadtteil.

In Stupferich führen die Stadtwerke vom Montag, 17. bis Freitag, 28. September Tiefbauarbeiten im Kreuzungsbereich Neubergstraße/Wiesentalstraße durch. Daher ist ein Abbiegen der Buslinien 23, 47 und 118 von der Neubergstraße in die Wiesentalstraße in diesem Zeitraum nicht möglich. Die Busse sollen umgeleitet und die Haltestelle Wiesentalstraße in die Palmbacher Straße verlegt werden.