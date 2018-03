Weil ein Teil der Ettlinger Straße eine neue Asphaltdecke bekommt, ist die Straße für drei Tage gesperrt. Zwischen Augartenstraße und Nowackanlage müssen Bus- und Autofahrer einen Umweg nehmen.

Wie die Karlsruher Schieneninfrastruktur Gesellschaft (Kasig) in einem Bericht an die Presse mitteilt, erhält die Ettlinger Straße nun den letzten Schliff. Eine neue Asphaltdecke muss her, daher muss der Teil zwischen der Augartenstraße und der Nowackanlage zwischen Montag, 12. März bis einschließlich Mittwoch, 14. März, voll gesperrt werden.

Eine Ein- oder Ausfahrt in die Nebenstraßen ist daher nicht möglich. Lediglich von der Schützenstraße aus ist ein Abbiegen in die Ettlinger Straße stadtauswärts möglich. Auch die Buslinie 10 ist von der Sperrung betroffen und muss daher eine Umleitung fahren. Verkehrsteilnehmer, die in die Innenstadt wollen, wird empfohlen, über die Rüppurrer Straße zu fahren.