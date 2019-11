vor 1 Stunde Karlsruhe Neue App für Bahnpendler: Echtzeit-Information über Baustellen, Sperrungen oder Verspätungen direkt aufs Handy

Das nervigste am Bahnfahren? Da würden die einen eine Verspätung nennen, andere die vielen Baustellen in der Fächerstadt und wieder andere ärgern sich über ausgefallene Züge - und all das ohne genaue Informationen. Das will der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) nun ändern und hat daher eine neue App fürs Handy veröffentlicht.