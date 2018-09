Nett reicht nicht: Giffey appelliert an junge Frauen

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) hat junge Frauen dazu aufgerufen, für ihre Rechte zu kämpfen. Auch 100 Jahre nach Einführung des Frauenwahlrechts sei die Gleichberechtigung nicht selbstverständlich und längst nicht überall umgesetzt.

So trenne Frauen von den Chefetagen der Wirtschaft weiterhin eine "gläserne Decke". Man müsse gerade jungen Frauen sagen: "Es ist gut, wenn Du Dich engagierst", sagte sie am Montag bei der 25. Bundeskonferenz der kommunalen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten in Rheinstetten bei Karlsruhe. "Mit Nettsein kommt man nicht immer sehr weit", betonte sie vor rund 400 Teilnehmerinnen aus ganz Deutschland.