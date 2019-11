vor 1 Stunde Koblenz Naturschützer zogen vor Gericht: Koblenzer Richter weisen Klage gegen zweite Rheinbrücke überwiegend ab

Im Rechtsstreit um den Bau einer zweiten Rheinbrücke zwischen dem rheinland-pfälzischen Wörth und Karlsruhe in Baden-Württemberg hat das Oberverwaltungsgericht in Koblenz eine Klage überwiegend abgelehnt. Die Klage des Bunds für Umwelt und Naturschutz (BUND) sei nur teilweise begründet, teilte das Gericht am Mittwoch mit.