Seltener Gast im Naturkundemuseum Karlsruhe: Ein 35 Zentimeter großes Dreihornchamäleon-Männchen (Trioceros jacksonii) ist derzeit die Attraktion im dortigen Vivarium. Das Reptil mit den charakteristischen Hörnern soll sich nun zunächst im Paludarium

einleben, so Vivariumsleiter Hannes Kirchhauser. Ein Paludarium ist ein Glasgehege, das sowohl einen Erd- als auch einen Wasserbereich hat. Dort ist das Tierchen jetzt testweise zunächst bis zum Frühjahr zu sehen.

Das Reptil war bereits im September 2015 auf einem Apfelbaum in der Stadt gefunden worden. Es wurde bislang hinter den Kulissen aufgepäppelt. Die spezielle Chamäleon-Art ist aufgrund der Klimaanforderungen schwer zu halten: In ihrer Heimat Ostafrika gibt es in der Nacht große Temperaturschwankungen, die hierzulande beispielsweise mit einer Klimaanlage simuliert werden müssten.