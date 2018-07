Am Wochenende kam es in Karlsruhe zu zwei Einbrüchen in der Karlsruher Oststadt. Unbekannte verschafften sich Zutritt zu einer Autowerkstatt und brachen in ein Spielcasino ein. Nun sucht die Polizei nach den Tätern.

Wie die Karlsruher Polizei in einem Bericht an die Presse schreibt, kam es in der Nacht zum Sonntag zu zwei Einbrüchen in der Oststadt. Zunächst verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Autowerkstatt in der Sommerstraße. Durch ein eingeschlagenes Fenster kamen der oder die Täter in die Firma. "Dort öffneten und durchwühlten sie sämtliche Räumlichkeiten und Spinde der Mitarbeiter. Ob die Langfinger bei ihrer Suche nach Wertgegenständen fündig wurden, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden", so die Polizei in ihrer Mitteilung am Montag.

Am frühen Sonntagmorgen wurde dann noch in ein Spielcasino in der Oststadt eingebrochen. Mit brachialer Gewalt verschafften sich die Einbrecher Zugang über die Eingangstür. "Dort gingen die zwei Unbekannten zielstrebig an die Spielautomaten und hebelten diese auf", so die Polizei weiter. Nachdem die zwei Eindringlinge die Geldkassetten der Automaten an sich gebracht hatten, verschwanden sie wieder.

Durch ein Überwachungsvideo können die beiden wie folgt beschrieben werden: Bei dem ersten Täter handelt es sich um einen etwa 20 bis 30 Jahre alten Mann, 1,70 bis 1,80 Meter groß und hatte eine schlanke bis hagere Figur. Er trug bei der Tat helle Kleidung sowie einen Kapuzenpullover.

Der zweite Täter ist ebenfalls männlich, zwischen 20 und 30 Jahre alt, ebenfalls 1,70 bis 1,80 Meter groß, sowie schlank. Auch er trug bei der Tatausführung helle Kleidung und eine Basecap. Wer zu den genannten Einbrüchen Beobachtung oder Hinweise geben kann wird gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Oststadt unter 0721/666-3211 in Verbindung zu setzten.