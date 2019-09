Eine Brezel, eine Frage, aber keine Antwort. Wie rum liegt sie denn nun richtig? Gehört das dicke Stück nach oben oder nach unten? Infolge dieses "Brezelgates", wie es auch im Internet genannt wird, hat sich ka-news.de auf die Suche gemacht und Experten zu dem Dilemma befragt.

Dick, dünn, dazwischen - die Anatomie der Brezel ist in einem Verhältnis von 1\2\3 aufgeteilt, bestehend aus den dünnen Ärmchen, dem dicken Bauch und dem Zwischenstück, das beide Teile miteinander verbindet.

Welcher Teil aber wohin gehört, führte in der Redaktion von ka-news.de zu hitzigen Diskussionen, die in einer anschließenden Facebook-Umfrage endeten. Das Ergebnis: 72 Prozent der Teilnehmer bevorzugen die Brezel mit dem Bauch nach unten. Das ist ästhetischer und erinnert an ein lachendes Gesicht, so die gängige Meinung in den Kommentaren unter der nicht repräsentativen Umfrage. Die Bäcker tendieren zur umgekehrten Variante.

Alles eine Frage der Technik

Frank Kary, Bäckermeister von der Karlsruher Bäckerei und Konditorei Weber, ist der Meinung, dass es mit der Herstellung des Kultgebäcks zusammenhängt, wo oben und unten ist. "Bei der Produktion wird die Brezel ausgerollt, die Endstücke nach unten geführt und übereinander geschlungen. Der Bauch bleibt auf dem Backblech." So entsteht die klassische, abgerundete Brezel-Optik. "Eine offizielle Ausrichtung gibt es aber nicht", ergänzt Karl-Egbert Jost, Betreiber der Jost Bäckerei und Mitglied der Bäckerinnung Karlsruhe.

Die Antwort fällt also nicht so eindeutig aus, wie bei der Facebook-Umfrage. Die Debatte geht weiter, die Lager bleiben gespalten - Ästhetiker gegen Fachmänner. Aber wenigstens sind sich beide Parteien in einem Punkt einig: Schmecken muss es!