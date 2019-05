vor 1 Stunde Karlsruhe Nach gruseligem Fund in Grötzingen: Polizei hofft auf Hinweise zu abgetrenntem Fingerstück

Nach dem Fund eines abgetrennten Fingerstücks in Karlsruhe hofft die Polizei auf Hinweise. "Wir wissen gar nicht, was dahinter steckt. Das kann ein Unfall, möglicherweise aber auch etwas Anderes sein", sagte ein Polizeisprecher am Dienstag.