Am vergangenen Freitagnachmittag wurde der Bahnverkehr in der Karlsruher Innenstadt kräftig durcheinandergewirbelt. Grund war ein Gleisbruch, der sich in der Rüppurrer Straße in Höhe der Treitschkestraße ereignet hatte. Kann solch ein Zwischenfall jederzeit wieder passieren? ka-news hat beim Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) nachgefragt.

Wer am Freitagmittag mit der Bahn zum Hauptbahnhof und über die Rüppurrer Straße fahren wollte, brauchte viel Geduld: Ein Schaden an den Gleisen - verursacht durch Korrosion - hatte den Schienenverkehr der Linien 2, 3, 4, S1/11, S4, S5/52, S7 und S8 aus seinen gewohnten Bahnen geworfen. Erst um 19.09 Uhr am Freitagabend konnte die Strecke wieder freigegeben werden. Das erklärt Michael Krauth, Pressesprecher des KVV, auf Nachfrage von ka-news.

Kann sich ein solcher Vorfall auch jederzeit an einer anderen Stelle ereignen? Auch wenn die Gefahr an den Gleisen in der Rüppurrer Straße erst einmal gebannt ist: "Zu solchen Schäden kann es natürlich immer wieder kommen. Zum Glück passiert so etwas aber äußerst selten", sagt Krauth im Gespräch mit ka-news.

Schäden können meist schnell behoben werden

Damit das auch so bleibt, unterziehen Experten die Schienen regelmäßig Prüfungen, so der Sprecher weiter. Aber auch die Bahnfahrer selbst melden häufig, dass an den Gleisen etwas nicht stimmt. "Entweder sehen die Fahrer eine Problemstelle oder spüren sie, wenn sie mit der Bahn darüberfahren und einen Schlag spüren", meint Michael Krauth. "So können wir 99 Prozent der Fälle abdecken."

Falls aber wirklich einmal wieder ein Gleis brechen sollte, ist das nach Aussage des KVV-Sprechers meist schnell behoben. "Es gab in der jüngsten Vergangenheit keine Vorfälle, wo größere Schäden entstanden sind. Oft sind die Probleme innerhalb von ein bis drei Stunden wieder behoben", erläutert er gegenüber ka-news. "Der aufwendige Gleisbruch am Freitag stellt da wirklich die Ausnahme dar."

