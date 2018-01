Wer böllern kann, kann auch Aufräumen. Böller, Raketen und Batterien gehören zum Jahreswechsel dazu und sollten nach diesem auch wieder von Straßen und Gehwegen verschwinden. Zurückgelassene Batteriekästen können sonst schnell zur Gefahr für Autofahrer werden.

Wenn von Sonntag auf Montag auch in Karlsruhe traditionell das neue Jahr mit viel Lärm und Feuerwerk begrüßt wird, werden neben Böllern und Raketen auch wieder unzählige Feuerwerks-Batterien aufheulen. In den letzten Jahren wurden an Silvester immer größere und stabilere Feuerwerksbatterien auf den öffentlichen Plätzen und Straßen der Stadt abgebrannt, so die Stadt in einer Pressemitteilung.

Diese oft großen und schweren ausgebrannten Behältnisse blieben häufig stehen und brachten andere Verkehrsteilnehmer, die am frühen Morgen unterwegs waren, in Gefahr. Das Amt für Abfallwirtschaft (AfA) bittet daher alle Feuerwerksbegeisterten, ihre leeren Behältnisse wieder mitzunehmen und zu Hause zu entsorgen.

Grundsätzlich müssen alle, die Straßen und öffentliche Plätze verschmutzen, auch selbst für deren Reinigung sorgen. Da sich leider nicht immer alle daran halten, ist das AfA am Montag, 1. Januar, ab 6 Uhr mit doppelt so vielen Kräften im Einsatz wie an einem gewöhnlichen Feiertag.