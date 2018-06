Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wird am Dienstagnachmittag ein 14-Jähriger dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dem Jugendlichen wird Wohnungseinbruchdiebstahl vorgeworfen.

Er soll am Montagnachmittag, zusammen mit einem bislang unbekannten Mittäter, in ein Wohnanwesen in der Trifelsstraße eingebrochen sein. "Dort hätten sie Behältnisse durchsucht und einen goldenen Ring gestohlen", heißt es in einem Bericht an die Presse. Eine Zeugin konnte zwei Personen beobachten, die das Terrassenfenster des Hauses aufbrachen und ins Haus gingen. Daraufhin verständigte sie sofort die Polizei.

Beim Erkennen der eintreffenden Polizeistreifen seien die beiden über benachbarte Gärten geflüchtet. Der Beschuldigte konnte laut Polizei kurze Zeit später von einer Polizeistreife in der Schulstraße festgenommen werden. "Die Ermittler prüfen derzeit, ob der Beschuldigte für weitere Einbrüche verantwortlich sein könnte. Am Dienstagnachmittag wurden noch zwei Wohnungseinbrüche in der Reinmuthstraße und der Schulstraße gemeldet", so die Polizei und die Staatsanwaltschaft abschließend.