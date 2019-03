vor 41 Minuten Karlsruhe Nach Straßenbahn-Unfall in der Philippstraße: 37-jährige Fußgängerin erliegt ihren schweren Verletzungen

Die 37-jährige Fußgängerin, die am Mittwochmorgen an der Haltestelle Philippstraße von einer Straßenbahn erfasst wurde, ist ihren schweren Verletzungen erlegen. Das teilt die Polizei am Freitag in einer Pressemeldung mit.