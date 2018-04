vor 12 Minuten Karlsruhe Nach Sanierung: 3D-Film gibt Einblicke in zukünftige Karlsruher Stadthalle

Wer schon heute einen Blick in die Karlsruher Stadthalle nach ihrer Wiedereröffnung werfen will, kann dies ab sofort in einem 3D-Video der Karlsruher Messe- und Kongress GmbH (KMK) tun. Darin ist die zukünftige Stadthalle zu sehen.