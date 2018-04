vor 1 Stunde Karlsruhe Nach Raubversuch in Mühlburg: Kripo sucht nach Zeugen

Nach dem Raubversuch einer Handtasche am Mittwoch gegen kurz nach 6 Uhr in der Steuben-Einmündung Sonnenstraße, der von der Geschädigten am Donnerstag angezeigt wurde, bittet die Karlsruher Polizei um Zeugenhinweise.