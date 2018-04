Ein 16-Jährige soll einen Gleichaltrigen in der Karlsruher Kaiserstraße zunächst nach Wechselgeld gefragt haben. Dann folgte ein tätlicher Angriff und der Diebstahl einer Schildmütze. Der Tatverdächtige verlor aber bei der Tat sein Handy, weshalb ihm die Polizei schnell auf seine Spur kam.

Der Vorfall soll sich am Samstagabend gegen 20.05 Uhr in der nördlichen Kaiserstraße ereignet haben, so die Polizei. Zunächst habe ein 16-Jähriger einen Gleichaltrigen nach Wechselgeld für einen 10-Euro-Schein gefragt. Weil sein Gegenüber aber selbst nur einen gleichen Schein hatte, was er auch zeigte, wollte ihm der Täter das Geld entreißen.

Das Opfer wehrte sich aber gegen diese Angriff und es kam zum Gerangel, bei dem der Täter einen Faustschlag austeilte, woraufhin das Opfer zu Boden ging. Dort erhielt er noch Fußtritte gegen seinen Kopf. "Danach nahm ihm der 16-Jährige die Mütze ab und flüchtete", so die Polizei in ihrem Bericht. Durch Zeugenhinweise und nicht zuletzt aufgrund seines verlorenen Handys war er zu ermitteln. Derzeit sind die weiteren Ermittlungen des für Raubdelikte zuständigen Dezernats der Karlsruher Kriminalpolizei noch im Gange.