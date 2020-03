vor 1 Stunde Karlsruhe Nach Körperverletzung und Panikmache in Postgalerie: 46-Jähriger über Nacht in Gewahrsam der Polizei

Nachdem ein 46-Jähriger in einer Supermarktfiliale in der Karlsruher Postgalerie Hausverbot erteilt bekommen hat ging er auf zwei Sicherheitsmitarbeiter los. Einen davon verletzte er am Donnerstagabend und wurde letztendlich von der Polizei in Gewahrsam genommen. Zudem schrie er laut Polizei, dass er am Corona-Virus erkrankt sei.