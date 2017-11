Nach dem Drittligaspiel des Karlsruher SC am gestrigen Samstag kam es im Schlossgarten zu einem tätlichen Angriff auf einen 35-jährigen Mann, der mit schwersten Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Ein 35-jähriger Mann war am Samstag um 16.45 Uhr zusammen mit einem 33-jährigen Begleiter, nach dem Besuch des KSC-Spiels im Wildparkstadion, auf dem Weg in Richtung Innenstadt, als die beiden im Schlossgarten von zwei 21 Jahre alten Männern angesprochen wurden. Nach derzeitigem Kenntnisstand besteht demnach der Verdacht, dass einer der beiden dem 35-Jährigen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht schlug.

Vom Schlag bewusstlos sei dieser daraufhin so unglücklich mit dem Kopf auf den Boden gestürzt, dass er mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden musste. So schildern die Staatsanwaltschaft Karlsruhe und das Polizeipräsidium Karlsruhe den Tatvorgang in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Passanten stoppen Täter

Der 21 Jahre alte Tatverdächtige wurde von Passanten an der Flucht gehindert und konnte von den verständigten Polizeikräften festgenommen werden. Der 21-jährige Mann wird noch heute dem Haftrichter vorgeführt. Er stand zur Tatzeit unter Alkoholeinwirkung.

Dass es sich um eine Streitigkeit zwischen Fußballfans verschiedener Vereine handle, sei laut Polizeiangaben unwahrscheinlich, da sowohl der Beschuldigte als auch der Geschädigte Fußballfans des Karlsruher SC sind.