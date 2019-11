vor 2 Stunden Karlsruhe Nach Fund einer Cannabis-Plantage in Karlsruhe ermittelt: Polizei findet bei Drogenrazzia 47 Kilogramm Marihuana

Polizisten haben bei Durchsuchungen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz 47 Kilogramm Marihuana gefunden. Nach Schätzungen eines Polizeisprechers entspricht dies einem Wert von knapp 190.000 Euro. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch mitteilten, wurden sechs Beschuldigte festgenommen. Vier von ihnen kamen in Untersuchungshaft.