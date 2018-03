Es war ein Freispruch mit Restzweifeln. Entsprechend gewaltig war das Raunen im Gerichtsaal am Dienstag, als der Vorsitzende Richter den Freispruch für Petra F. aus Mangel handfester Beweise verlas. Wie geht es jetzt weiter? Geht die Staatsanwaltschaft gegen das Urteil in Revision oder bleibt der Mord an der Seniorin ungeklärt?

Es war im Mai 2017, als ein brutales Verbrechen Karlsruhe erschütterte: Die 66-jährige Seniorin Verena Löbnitz wurde in ihrer Wohnung mit mehreren Messerstichen ermordet und ihre Wohnung ein Tag später in Brand gesetzt, um Tatspuren zu verwischen. Die im Prozess angeklagte, damalige Putzhilfe des Opfers, Petra F., wurde am Dienstag vom Schwurgericht des Landegerichts Karlsruhe freigesprochen.

Die vorliegenden Indizien reichten für eine Verurteilung nicht aus, führte der Vorsitzende Richter in seiner Erklärung aus, daher der Freispruch. Seit Beginn des Prozesses im Januar wurden über 50 Zeugen und Sachverständige vernommen, allerdings ohne einen eindeutigen Beweis für die Tat zu finden. Doch wie geht es jetzt weiter?

Staatsanwaltschaft plant keine Revision

Wie Mirko Heim von der Staatsanwaltschaft Karlsruhe auf ka-news-Anfrage mitteilt, kann nach Urteilsverkündung innerhalb einer Woche Revision, also eine Prüfung des Urteils auf Rechtsfehler, eingelegt werden. Passiert das nicht, wird der Freispruch rechtskräftig. "Derzeit beabsichtigen wir allerdings nicht, in Revision zu gehen", so Heim weiter.

Die Angeklagte saß seit August in U-Haft. Die kann nur jedoch angeordnet werden, wenn beispielsweise Fluchtgefahr besteht. Nun ist die Angeklagte freigesprochen und die Untersuchungshaft damit aufgehoben worden. Petra F. wird kann nun für die Dauer der U-Haft finanziell entschädigt werden. "Das kann sie nun beantragen, 25 Euro sind das pro Hafttag", sagt Mirko Heim.

Wenn wir nicht in Revision gehe, erkenne man auf Seiten der Staatsanwaltschaft keinen Rechtsfehler beim Urteil, erklärt Heim. Als potenzielle Rechtsfehler gelten beispielsweise Verfahrensfehler, der Ausschluss der Öffentlichkeit oder auch die Nichtberücksichtigung von Beweismittel im Prozess, führt der Jurist aus. Anders als bei einer Revision, würde bei einer Berufung nochmals der komplette Fall mit allen Zeugen und Beweismitteln aufgerollt.

Fall landet vorerst im Aktenschrank

Gegen Petra F. sind die Ermittlungen nach dem Freispruch eingestellt. Generell gilt: Sobald eine Person so wie Petra F. rechtskräftig freigesprochen wurde, gilt per Gesetz ein Strafklageverbot. "Frau F. kann nicht mehr wegen der gleichen Tat angeklagt werden", so Heim von der Staatsanwaltschaft. Petra F. hat damit als freie Frau den Gerichtssaal verlassen. "In diesem Fall gibt es also keine Voreintragungen in ihre Akte!"

Mirko Heim erklärt die aktuelle Situation: "Derzeit gibt es keine Hinweise auf andere Täter und damit auch keine weiteren Ermittlungen." Sollten - durch welche Umstände auch immer - neue Hinweise im Mordfall Löbnitz auftauchen, würde neu ermittelt werden. Derzeit gelten die Ermittlungen in dem Mordfall aber als geschlossen. Die Akten landen im Regal und werden erst im Fall neuer Hinweise auf das Verbrechen wieder an die Polizei weitergegeben. Damit bleibt die Frage, wer für den Tod der Seniorin verantwortlich ist, vorerst ungeklärt.