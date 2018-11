vor 1 Stunde Malsch Nach Feuer in Malscher Swingerclub: Mehrere hunderttausend Euro Schaden, Brandursache weiterhin unklar

Bei einem Brand in einem Swingerclub in Malsch am Montag ist ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Das teilte die Polizei am Dienstag unter Berufung auf erste Einschätzungen von Kriminaltechnikern mit. Hinweise auf Brandstiftung gebe es bislang nicht.