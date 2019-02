vor 1 Stunde Karlsruhe Nach Feuer in Imbissbude in der Kaiserstraße: Polizei bestätigt Brandstiftung als Ursache

Bei dem Feuer in der Nacht zum Dienstag in einem Döner-Imbiss der östlichen Kaiserstraße in Karlsruhe geht die Polizei nun von Brandstiftung aus. Das teilt sie in einer Pressemeldung am Mittwoch mit. Bei den Untersuchungen eines Brandsachverständigen habe sich unter anderem der Einsatz von Brandbeschleuniger nachweisen lassen.