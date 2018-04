vor 2 Stunden Pforzheim Nach Brückenabriss: Verkehr auf A8 fließt wieder

Nach der Sperrung der Autobahn 8 wegen eines Brückenabrisses fließt der Verkehr zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Nord und Pforzheim-Ost wieder störungsfrei. Wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag mitteilte, war die Sperrung in Fahrtrichtung Karlsruhe in der Nacht aufgehoben worden. Die Freigabe in Richtung Stuttgart folgte am Sonntagmorgen.