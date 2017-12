vor 1 Stunde Karlsruhe Nach Abbruch vor dem Karlsruher Schloss: Glockenguss hat funktioniert

Nachdem der Live-Glockenguss Anfang Dezember abgebrochen werden musste, wurde die Glocke nun am vergangenen Freitag, 15. Dezember, gegossen. Sie ist bestimmt für eine ökumenisch genutzte Kirche in Mannheim und gleichzeitig das letzte Projekt der Firma Bachert in Karlsruhe.