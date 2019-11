vor 1 Stunde Karlsruhe Mit knapp zwei Promille unterwegs: Karlsruher Polizei nimmt verstärkt E-Roller-Fahrer ins Visier

E-Scooter gehören zum Stadtbild in Kalsruhe mittlerweile schon dazu. Dabei ziehen die Nutzer aber nicht nur die Aufmerksamkeit von Passanten auf sich, sondern geraten auch in das Visier der Polizei. Die hat die Elektro-Flitzer am Donnerstagnachmittag vermehrt einer Verkehrskontrolle unterzogen - mit einem traurigen Höhepunkt.