Das Überschreiten der Grenze nach Frankreich soll auf den Schienen bald noch leichter werden: Der Karlsruher Verkehrsbund (KVV) und der Verkehrsbund Rhein-Neckar (VRN) arbeiten mit der Région Grand Est daran, eine attraktive Tarifierung der grenzüberschreitenden Züge zu vereinbaren.

Die Verbesserung der Bahnenverbindungen zwischen dem Elsass, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg steht bevor: Nach der Sommerpause werden sich der VRN, der KVV und die Région Grand Est in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe damit beschäftigen, so die Verantwortlichen in einem gemeinsamen Pressebericht.

Vor allem wollen die Geschäftsführer beider deutschen Verbünde Volkhard Malik (VRN) und Alexander Pischon (KVV) "eine attraktive Tarifierung für die neuen Verkehrsangebote auf den Weg bringen". Sie sehen Lösungen an den Ticket-Automaten und insbesondere an elektronischen Lösungen vor: Damit würde der Handy-Nutzer mit einem elektronischen Ticket aus dem Elsass in die Pfalz und in die Region Karlsruhe fahren können. Das würde die bereits existierende Tarifregelungen vertiefen und verbessern.

Zudem auch noch weitere Pläne

Die VRN und die KVV streben zudem danach, die Arbeit des Landes Rheinland-Pfalz, der Région Grand Est und des Zweckverbands Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd (ZSPNV Süd) zu unterstützen, heißt es im Pressebericht weiter. Sie haben vereinbart, ein gemeinsames Fahrplankonzept im Jahre 2024 umzusetzen.

Das werde die Schienenverbindungen Neustadt-Landau-Wissembourg-Haguenau-Strasbourg und Wörth-Lauterbourg-Strasbourg betreffen. Zur Zeit verhandeln sie mit dem Landesverkehrsministerium und der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg, um einige dieser Zugleistungen ab oder bis nach Karlsruhe zu führen.