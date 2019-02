Fünf Unbekannte stehen im dringenden Verdacht, am Samstagabend in der Karlsruher Waldstadt im Bereich der Europäischen Schule zwei junge Männer mit einem Messer bedroht und um ihr Bargeld gebracht zu haben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen für den Vorfall.

Wie die Polizei in einer Pressemeldung mitteilt, saß der 18-jährige spätere Geschädigte gegen 18.45 Uhr mit seinem 16-jährigen Freund auf einer Parkbank nahe eines Spielplatzes, etwa 300 Meter östlich von der Europäischen Schule in der Albert-Schweitzer-Straße. Plötzlich näherte sich die fünfköpfige Gruppe, welche sich vor den beiden in einem Halbkreis formierte. "Einer der Unbekannten hielt ein Messer in der Hand, wobei die beiden aufgefordert wurden, ihr Bargeld herauszugeben", erklärt die Polizei.

Wenngleich auch keine konkreten Bedrohungen durch die Täter ausgesprochen wurden, so befürchteten sie dennoch erhebliche Konsequenzen, weshalb sie ihre Barschaft an den Rädelsführer übergaben. Der Sachverhalt wurde erst am Folgetag bei der Polizei angezeigt, sodass keine Sofortmaßnahmen eingeleitet wurden, heißt es in dem Bericht weiter.

Die Täterbeschreibungen

Der Rädelsführer war etwa 1,75 Meter groß, war Mitte bis Ende 20 Jahre, trug einen schwarzen Vollbart und hatte dunkles kurzes Haar. Er war schmächtig und mit einem dunklen Kapuzenpullover bekleidet. Der Messerträger war über 1,80 Meter groß, Anfang 20 und hatte hellblonde, glatte, rechts gescheitelte Haare und ein rundes Gesicht. Er war kräftig gebaut und trug eine graue Jogginghose.

Ein weiterer beteiligter Mann war etwa Anfang 30, hatte einen langen, hellbraunen Vollbart sowie ein Tränen-Tattoo oder ein Muttermal unterhalb des linken Auges. Zudem fiel ein weiterer Beteiligter auf, der einen roten Kapuzenpullover über den Kopf gezogen hatte und eine blaue Jacke mit Stehkragen trug. Keiner der Täter habe mit einem auffälligen Dialekt oder Akzent gesprochen. Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst in Karlsruhe unter 0721/6665555 entgegen.