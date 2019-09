Ab Freitag, 20. September, geht der schwedische E-Tretroller-Sharing-Dienst Voi in Karlsruhe an den Start. Stadt und Anbieter einigten sich auf Regeln für den Scooter-Verleih. Dieser soll allerdings erst einmal nur in der Innenstadt verfügbar sein.

Ende des vergangenen Monats hatte General Manager der Firma Voi, Claus Unterkircher, gegenüber ka-news.de bestätigt, dass die E-Roller noch in diesem Jahr kommen. Nun ist es soweit: Der Verleih der elektrischen Scooter geht nun auch in der Fächerstadt an den Start. Das gibt die Stadt Karlsruhe in einer Mitteilung an die Presse bekannt.

"Unser Ziel ist, mit dieser Vereinbarung ein gutes Miteinander aller Verkehrsteilnehmer im öffentlichen Raum zu ermöglichen", so Baubürgermeister Daniel Fluhrer. "Nutzer müssen sich - wie bei allen Verkehrsmitteln - an die Regeln halten", betont er.

Diese Regeln wurden in Zusammenarbeit des Anbieters und der Stadt festgehalten. "Es wurde eine Absichtserklärung erarbeitet, die wichtige Punkte wie Parken, Betriebszeiten und Fahrgeschwindigkeit regelt", heißt es in einer Pressemitteilung des Sharing-Anbieters Voi.

Verleih vorerst nur in der Innenstadt

Der Servicebereich wird laut Anbieter vorerst nur die Innenstadt abdecken und soll anschließend nach Bedarf ausgeweitet werden. Voi bietet unter anderem eine virtuelle Fahrschule zur richtigen und sicheren Nutzung an. So sollen Fahrer lernen, wie man bremst, welche Verkehrsregeln es zu beachten gilt und vor allem immer einen Helm zu tragen.

Die Regeln für das Nutzen der E-Scooter sind auch strenger als beim Fahrradfahren. Nutzer müssen, wenn möglich, Fahrradwege nutzen. Anders als Fahrräder gelten E-Scooter laut Voi in Deutschland als Kraftfahrzeuge und dürfen unter Alkohol- und Drogeneinfluss nicht benutzt werden. "Nach dem Ausleihen gilt es, die E-Scooter wieder ordentlich abzustellen, um weder Passanten noch andere Verkehrsteilnehmer zu verärgern", so der Anbieter in der Meldung an die Presse.