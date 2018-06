vor 2 Stunden Langensteinbach Mit Waffe auf Dach gestiegen: Psychisch kranker Mann beschäftigt Polizei stundenlang

Offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation hat sich am Donnerstag gegen 11.30 Uhr im Bereich der Schneidergärten in Langensteinbach ein 68 Jahre alter Mann auf das Dach seines Hauses begeben. Dort hielt er sich stundenlang auf, bis er erst in der Nacht in Gewahrsam genommen werden konnte.