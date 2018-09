vor 9 Stunden Karlsruhe Mit Porno-Heft an der Haltestelle: 37-jähriger soll am Tivoli mit sexuellen Handlungen aufgefallen sein

Einen verstörenden Anblick hatten Passanten am Mittwochnachmittag am Tivoli-Platz in Karlsruhe. Ein 37-jähriger Mann soll gegen 16.30 Uhr an der dortigen Bahnhaltestelle sexuelle Handlungen an sich durchgeführt haben.