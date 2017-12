Am Dienstagabend hat ein Jugendlicher auf dem Europaplatz mit einer echt wirkenden Maschinen hantiert. Augenzeugen alarmierten die Polizei, welche eine Softair-Waffe bei einem 15-Jährigen finden konnte.

"Ein 15-jähriger Syrer erschreckte gegen 18 Uhr eine Vielzahl von Passanten auf dem Europaplatz, als er dort mit einer Softairwaffe hantierte." Das berichtet die Polizei am Mittwoch in einer Pressemeldung. Ein Passant informierte daraufhin die Polizei, dass ein Mann vermutlich nordafrikanischer Herkunft auf dem Europaplatz mit einer Maschinenpistole hantieren würde. Mehrere Streifenwagen fuhren daraufhin zum Europaplatz.

"Der Zeuge konnte den Beamten den jungen Mann zeigen, der sofort festgenommen wurde. In seinem Rucksack fanden die Polizisten die Softairwaffe, in Form einer täuschend echt aussehenden Maschinenpistole", heißt es im Pressebericht weiter. Gefunden wurde auch Munition in Form von Hartplastikkugeln. Der Jugendliche wurde zur Wache gebracht, wo er noch am Abend von Familienangehörigen abgeholt wurde