vor 1 Stunde Karlsruhe Mit Messer "herumgefuchtelt": 14-Jährige löst in Karlsruhe Polizeieinsatz aus

Ein 14-jähriges Mädchen hat am Donnerstag einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die Jugendliche fiel Zeugen in der Karlstraße auf, weil sie mit einem großen Küchenmesser herumfuchtelte. Die eingesetzten Beamten konnten sie schließlich in der Wörthstraße festnehmen.