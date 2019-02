Zwei Unbekannte haben am Donnerstagabend eine 22-jährige Frau in Karlsruhe-Grötzingen mit einem Messer bedroht und ihr Geldbeutel sowie Mobiltelefon entwendet. Die Frau erlitt bei der Tat leichte Verletzungen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Wie die Polizei in einer Meldung an die Presse informiert, befand sich die Frau nach den bisherigen Erkenntnissen gegen 21.30 Uhr zu Fuß auf dem Weg nach Hause. In der Straße "An der Pfinz" wurde sie gegenüber eines dortigen Supermarkts zunächst von zwei Männern überholt. "Einer der Männer bedrohte die junge Frau unmittelbar darauf mit einem Messer, während der andere ihr einen Schlag ins Gesicht versetzte und die Herausgabe von Geld und Handy forderte", heißt es in der Meldung weiter.

In der Folge nahmen die Täter den Geldbeutel sowie das Mobiltelefon der Geschädigten an sich und flüchteten anschließend zu Fuß in Richtung Ortsmitte, so die Polizei. Die Fahndung nach den Räubern verlief ohne Erfolg. Durch den Schlag ins Gesicht erlitt die Frau leichte Verletzungen.

Die Täterbeschreibung:

Die 22-Jährige beschrieb die beiden Unbekannten als etwa 1,75 Meter groß, mit normaler Statur, dunklen Haaren und einer hellen Gesichtsfarbe. Beide Männer waren zur Tatzeit dunkel gekleidet, hatten einen Schal bis über die Nase gezogen und sprachen nach Aussage der Geschädigten in "Assi-Sprache".

Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise auf die beiden Täter geben können werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter 0721/6665555 in Verbindung zu setzen.

Ähnliche Tat bereits vor einer Woche

Erst vor rund einer Woche kam es zu einem ähnlichen Raubüberfall: Am Mittwoch, 30. Januar, war eine 62-Jährige gerade vom Einkaufen auf dem Weg in Richtung Oberausstraße. Später, auf der linken Seite der Pfinz, auf einem Fußgängerweg, wurde sie dann von zwei Personen überholt und mit einen Messer bedroht. Sie sollte den beiden Männern das Handy sowie Bargeld aushändigen. Nachdem die 62-Jährige einen geringen Bargeldbetrag aushändigte und angab, dass sie nur ein älteres Handy besitze, durchsuchten die Täter die Geldbörse der Frau. Da sie hier kein weiteres Bargeld fanden, liefen die Täter in Richtung Berghausen davon.

Die Täter in diesem Fall werden wie folgt beschrieben: Die 62-Jährige schätzt den männlichen Täter mit dem Messer auf etwa 17 Jahre und auf eine Größe von 1,80 bis 1,85 Meter. Er war mit einer schwarzen Sturmhaube und einem olivgrünen Parka bekleidet. Außerdem sprach er akzentfreies Deutsch. Zu dem anderen Täter konnte die Frau bislang keine Angaben machen. Nach der Tat bemerkte die Frau eine Gruppe Jugendliche, die den Vorfall vermutlich von der gegenüberliegenden Seite aus beobachtet hatte. Diese Personen sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 666-5555 beim Kriminaldauerdienst zu melden.