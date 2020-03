vor 40 Minuten Karlsruhe Mit Kran und Höhenretter: Feuerwehr rettet Bauarbeiter aus Kriegsstraßen-Baustelle

Auf einer Tiefbaustelle in der Karlsruher Kriegsstraße kam es am Montagmorgen gegen 10 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz. Weil sich ein Mitarbeiter am Bein verletzt hatte, musste er aus der Baugrube gerettet werden.