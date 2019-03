vor 2 Stunden Weingarten Mit Brecheisen und Schleifmaschine: Einbrecher wollen Geldautomaten ausrauben

Ausgerüstet mit Brecheisen und Trennschleifer, haben am frühen Sonntagmorgen drei Einbrecher versucht, einen Geldautomaten in einem Supermarkt in Weingarten auszurauben. Durch den ausgelösten Alarm wurde eine Sicherheitskraft aufmerksam und die Einbrecher ergriffen die Flucht - die Polizei sucht Zeugen und fahndet nach den Tätern.