Mit 1,4 Promille am Steuer: Alkoholisierter Autofahrer verursacht Auffahrunfall

Am Dienstagabend hat ein Autofahrer einen Unfall mit drei Verletzten verursacht. Nach Informationen der Polizei, war Mann an einer Ampel auf zwei andere Autos aufgefahren.

Ein unter Alkohol stehender 29-jähriger Autofahrer hat am Dienstag gegen 19.40 Uhr an einer Baustellenampel in der Stuttgarter Straße zwei Autos aufeinander geschoben. Die beiden Autofahrerinnen im Alter von 24 und 30 Jahren sowie der Beifahrer im vordersten Fahrzeug sind dabei leicht verletzt worden. Ein Alkoholtest ergab bei dem Aufgefahrenen einen Wert von 1,4 Promille. Er musste eine Blutprobe abgeben und sein Führerschein wurde einbehalten.