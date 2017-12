vor 11 Stunden Stuttgart Meteorologen warnen vor Überflutungen im Südwesten

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in Teilen Baden-Württembergs vor Überflutungen wegen Dauerregens. Wie der DWD am Freitag mitteilte, wurden in den Regierungsbezirken Karlsruhe und Freiburg ab dem frühen Samstagmorgen anhaltende Niederschläge erwartet - was wiederum zu Tauwetter führen dürfte.