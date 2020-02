vor 1 Stunde Karlsruhe Messerangriff auf Neffen: 36-Jähriger festgenommen - Motiv unklar

Weil er seinen Neffen mit einem Messer schwer verletzt haben soll, ist ein 36 Jahre alter Mann in Karlsruhe festgenommen worden. Nach Angaben der Polizei vom Donnerstag fuhr der Verdächtige zu einem Autohaus in Rheinstetten, stieg mit einem Messer bewaffnet aus und stach dem 26-Jährigen unvermittelt in die Brust.