vor 7 Stunden Den Haag Messerangreifer verletzt in Den Haag drei Minderjährige

Nach einem Messerangriff in London hat ein Mann auch in einer belebten Einkaufsstraße in Den Haag mit einem Messer um sich gestochen und drei Menschen verletzt. Alle drei Opfer seien minderjährig, teilte die Polizei mit. Die Familien seien informiert worden.