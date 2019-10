Vier Hallen, ein großes Atrium mit großzügigem Außenbereich und 840 Aussteller: Das ist die Verbrauchermesse Offerta, die ab Samstag, 26.Oktober, wieder tausende Besucher aus der Region und darüber hinaus anlockt - zum 47. Mal.

Seit 1972 gibt es die Offerta in Karlsruhe, sie hat sich über die Jahre hinweg zu einer der größten Verbrauchermessen in Deutschland entwickelt: Etwa 140.000 Besucher kommen jährlich in die Hallen der Messe Karlsruhe um sich umzuschauen oder einzukaufen. In den vier Messehallen gibt es nichts, was es nicht gibt. Rund 840 Aussteller, so schreibt es die Messe Karlsruhe in ihrer Pressemitteilung, präsentieren ihre Produkte.

Von Samstag, 26. Oktober, bis Sonntag, 3. November, können die Besucher durch die Hallen in der Messe Karlsruhe schlendern. Die Offerta gliedert sich in vier Themenbereich, die jeweils eine der Hallen belegen:

Alles was bewegt: In Halle 1 geht es um Freizeit und Mobilität. Ein breitgefächertes Angebot an Auto-, Roller- und Fahrradmodellen finden Besucher dort. Aber auch die Region stellt sich vor, von Karlsbad bis ins benachbarte Elsass oder die Südpfalz.

Alles rund um die Themen Neubau, Umgestaltung und Sanieren finden Besucher in Halle 2, die unter dem Motto Bauen und Informieren steht.

Leben und Wohnen: Alles für mehr Wohn- und Lebensqualität In Halle 3 dreht sich alles um die Themen Mode, Gesundheit und Wohnen.

"Die dm-arena lädt zum Stöbern, Probieren und Einkaufen ein", schreiben die Veranstalter weiter zum Motto Einkauf und Genuss. "Praktische Haushaltshelfer und kreative Geschenkideen gehören hier genauso zum Portfolio wie regionale Spezialitäten und Köstlichkeiten aus aller Welt!"

Neben den zahlreichen Ständen und Präsentationen gibt es zusätzlich noch viele weitere Extras, wie ein Model-Casting, den Offerta Music Award, den Freundinnen-Tag oder ein Besuch der KSC-Profis samt Autogrammstunde.

Offerta am Mittwoch Alle Bilder

Offerta am Samstag Alle Bilder