vor 2 Stunden Rust Mehr als ein Jahr nach dem verheerenden Feuer: Europa-Park eröffnet Skandinavischen Themenbereich

Knapp 14 Monate nach dem Großbrand im Europa-Park in Rust bei Freiburg sind die ersten der durch das Feuer zerstörten Gebäude neu aufgebaut und wieder für Besucher geöffnet worden. In den Wiederaufbau und in neue Infrastruktur werden 60 Millionen Euro investiert, wie der Vergnügungspark zur Wiedereröffnung am Dienstag mitteilte. Entstanden seien mehrere Häuser, Restaurants und Geschäfte.