Hochhäuser gehören zum (Großstadt)bild: Auch in Karlsruhe gibt es einige Hochhäuser, wie zum Beispiel das Gebäude der Deutschen Rentenversicherung. Geht es nach der Stadtverwaltung, sollen in den kommenden Jahren noch mehr Hochhäuser gebaut werden. Die Wolkenkratzer könnten eine Lösung für die Wohnungsnot in der Fächerstadt sein - allerdings vorwiegend im hochpreisigen Segment.

"Wir setzen auf Qualität statt Quantität", sagt Baudezernent Daniel Fluhrer im Rahmen eines Workshops zum Konzept, das kurz vor der Fertigstellung steht. Rund 50 interessierte Bürger nahmen am 17. September an der Veranstaltung im Stephansaal in der Karlsruher Innenstadt teil. Auf dem Podium saßen Baubürgermeister Daniel Fluhrer, Thomas Kovari vom schweizer Planungsbüro und Heike Dederer vom Stadtplanungsamt Karlsruhe.

Sind Hochhäuser die Lösung für die Wohnungsnot in Karlsruhe?

Erklärt wurde der aktuelle Stand des neuen städtischen Höhenentwicklungskonzepts, welches nach Verabschiedung durch den Gemeinderat festhalten soll, wo und wie künftig in Karlsruhe Hochhäuser gebaut werden können. Ein erster Workshop fand bereits im Juli 2018 statt, der zweite sollte erneut die Bürger in das neue Gestaltungskonzept einbinden, bevor es in einer finalen Fassung dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt wird.

Warum überhaupt ein Hochhauskonzept? Zum einen möchte man städteplanerische Akzente setzen, zum anderen fehlt in Karlsruhe Wohnraum und Bürofläche. Bis zum Jahr 2035 wird die Stadt fast 27.000 Einwohner mehr zählen als noch im Jahr 2015.

Schenkt man den Zahlen des Amtes für Stadtentwicklung Glauben, werden bis zu diesem Jahr 329.000 Menschen in Karlsruhe wohnen. Laut dem Statistischen Landesamt könnten es sogar 333.000 sein. Das Hochhauskonzept spielt für die Stadtentwicklung daher eine entscheidende Rolle.

"Grundsätzlich ist uns wichtig, dass wir eine gewissen soziale Mischung bekommen, aber es nicht 100 Prozent sozialer Wohnraum sein", sagt Fluhrer. Dennoch: Wohnungen in Hochhäusern seien eher dem hochklassigen Preissegment zuzuordnen.

Investor-Interesse war Stein des Anstoßes

"Es gibt bisher noch keine konkreten Standorte für Hochhäuser", so Dederer. Allerdings haben sich schon Interessenten gemeldet. "Ein Investor will hochbauen. Es geht um ein Grundstück am Oststadtkreisel in der Ludwig-Erhard-Allee. Dieses war auch Stein des Anstoßes für das Konzept", sagt Heike Dederer im Rahmen des Workshops.

Spricht man von Hochhäusern in Karlsruhe, eröffnet sich auch das Themenfeld um ein Gebäude im Herzen der Stadt: Das Hochhaus des Landratamts Karlsruhe: Hier ist noch völlig offen, wie es mit dem Gebäude weitergeht. Es steht unter Denkmalschutz, was die Sanierung schwierig und kostenintensiv gestaltet.

Bei der Entwicklung von potentiellen Hochhausflächen soll auf die städtischen Besonderheiten der Stadt Rücksicht genommen werden. Die Stadt soll langsam in die Höhe wachsen - wie genau das gehen soll und welche Kriterien ein Standort erfüllen muss, erzählt Baubürgermeister Daniel Fluhrer im ka-news.de-Videointerview.