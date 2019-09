Die Stadtteile Hagsfeld und Rintheim sollen vom Durchgangsverkehr entlastet werden. Dafür ist eine Umfahrung geplant, die die Autobahnabfahrt Karlsruhe Nord mit der L560 verbindet. Wird die Straße in Zukunft tatsächlich für weniger Verkehr sorgen oder wird sie nur noch mehr Fahrzeuge nach Hagsfeld ziehen? ka-news.de hat die Vor- und Nachteile der Umfahrung gegenübergestellt.

Gescheitert, wieder aufgegriffen, erneut gescheitert - so lässt sich die Geschichte der Umfahrung Hagsfeld zusammenfassen. Begonnen hat das Projekt, das sich heute "Südumfahrung Hagsfeld" nennt, als erster Teil der einst geplanten Nordtangente. Dann warf der Gemeinderat die Pläne über Bord und hatte stattdessen einen neuen, kürzeren Abschnitt im Visier. Doch dieser, so stellte sich heraus, war nicht mit dem Bebauungsplan vereinbar.

Nun startet die Stadt den dritten Anlauf und lässt die Umfahrung zum wiederholten Mal neu planen. Da die Strecke eine Gleistrasse der Deutschen Bahn kreuzt, stehen zwei Varianten zur Debatte: Eine Brücke über die Schienen hinweg oder ein Trog, der die Autos darunter hindurch führt.

Um einen weiteren Schritt in Richtung Baubeginn zu gehen, muss sich der Gemeinderat im Herbst zuerst für eine Vorzugsvariante entscheiden. Vor der Entscheidung der Stadträte ist deshalb der richtige Zeitpunk, die Vor- und Nachteile der geplanten Umfahrung gegenüberzustellen. Welche Straßen werden entlastet, wie hoch wird die Lärmbelastung sein und ist der Bau ein zu großer Eingriff in die Natur?

Contra: Stellenweise höheres Verkehrsaufkommen

Laut der Verkehrsprognose der Stadt werden rund 23.200 Fahrzeuge am Tag den neuen Streckenabschnitt nutzen. Da die Umfahrung die Autobahnabfahrt mit der L560 verbindet wird auch auf dieser Straße, die mitten durch Hagsfeld führt, das Verkehrsaufkommen steigen.

Aus diesem Grund stehen einige Anwohner den Plänen der Stadt skeptisch gegenüber. "Schon heute gibt es Stauungen auf der L560, mir ist nicht klar, wie die ganzen Autos in Zukunft abfließen sollen", so Anwohner Fritz Keller bei einer Infoveranstaltung Ende Juli.

Pro: Diese Straßen werden entlastet

Vor allem der Ostring würde durch die neue Umfahrung entlastet werden: Täglich rund 6.000 Fahrzeuge weniger werden dort erwartet. Doch auch einige der Hagsfelder Straßen dürfen nach dem Bau mit deutlich weniger Verkehr rechnen. Beispielsweise die Brückenstraße: Dort bahnen sich derzeit noch rund 11.500 Fahrzeuge pro Tag ihren Weg auf die L560. Nach dem Bau der Umfahrung reduziert sich diese Zahl um rund ein Drittel auf 8.200. Das sagen zumindest die Prognosen der städtischen Experten.

Contra: Lärm und Klima

Sollte die Umfahrung Hagsfeld weiter nördlich in dem Stadtteil realisiert werden, befürchtet Artur Bossert vom Nabu Karlsruhe, dass sie Teil der ehemaligen Nordtangente werden könnte. Wie bei dieser Variante eine Entlastung für die Hagsfelder Bürger und die Menschen aus Rintheim aussehen könnte, dazu fehle ihm noch die Prognose: "Dafür haben wir noch keine verlässlichen Zahlen", so Bossert im ka-news.de-Interview.

Bei beiden Varianten, die die Stadt derzeit vorschlägt, sind Schallschutzmaßnahmen erforderlich: Sowohl bei der Trog- als auch bei der Brückenlösung. Das bestätigt die Stadt Karlsruhe auf Nachfrage von ka-news.de. Bei beiden Varianten wird der Immissionsgrenzwert von 59 Dezibel nicht eingehalten. Der Lärm wird allerdings nicht alleine durch die geplante Umfahrung, sondern im Zusammenspiel mit der Bahn und dem umliegendem Verkehr erreicht.

Artur Bossert vom Nabu Karlsruhe bringt zudem den Begriff "klimatische Auswirkungen" ins Spiel: "Wenn die Straße kommt, dann braucht es auch eine Frischluftschneise, oder man baut die Umfahrung im Stil einer Allee mit vielen Bäumen", erklärt Bossert.

Pro: Entwicklungen der letzten Jahre machen Umfahrung notwendig

In Zukunft wird sich wohl der Durchgangsverkehr in Karlsruhe in Hagsfeld und Rintheim eher steigern, denn: Der Technologiepark soll erweitert werden und Ikea wird voraussichtlich 2020 in der Fächerstadt seine erste Filiale eröffnen. Dieser Ausblick in die Entwicklungen der nahen Zukunft zeigt, dass gehandelt werden und für das Verkehrsproblem eine Lösung gefunden werden muss.

"Tägliche Verkehrsstauungen in den Straßen von Hagsfeld sind mittlerweile Normalität geworden", sagt Thomas Schäffner, Vorsitzender der Bürgerkommission Hagsfeld. "Lärm, Abgase und Dreck beeinträchtigen das Leben in den Durchgangsstraßen, dies alles macht es zwingend notwendig eine Umfahrung von Hagsfeld zu bauen."

Contra: Zu großer Eingriff in die Natur?

Artur Bossert vom Nabu ist definitiv für eine Lösung zum Wohle der Hagsfelder Bürger. "Wir sind prinzipiell für eine Umfahrung, denn die würde eine Entlastung bringen, da der Verkehr hier katastrophal ist", sagt der zweite Vorsitzende des Nabu-Kreisverbandes aus Karlsruhe.

Doch dann setzt er das dicke "Aber" an: "Wenn die Variante als Verlängerung von der A5 kommt, dann geht die Trasse durch ökologisch wertvolles Gebiet", sagt er. Hier leben bedrohte Tierarten wie Greifvögel, Schwalben, Zaun- und Mauereidechsen. "Hier ist zudem die Heimat vieler Fledermäuse, denn hier finden sie viele Insekten zum Fressen!"

Er bemängelt daher die Untersuchungen, die im Vorfeld der Planungen gemacht wurden: "Die sind für viele Tierarten nicht detailliert genug", so Bossert weiter. "Wir wissen nicht genau, welche Arten betroffen wären und wie der Ausgleich aussehen soll!"