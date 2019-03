vor 1 Stunde Heike Schwitalla Karlsruhe Mehr Pendlerverkehr in der Dornwaldsiedlung befürchtet: Durlacher SPD fordert Verkehrsberuhigung schon vor dm-Eröffnung

Bereits im Jahr 2015 stellte die Durlacher SPD im Ortschaftsrat den Antrag auf konkrete Planungen zur Verkehrsberuhigung in der Dornwaldsiedlung, genauer in der Johann-Strauß-Straße. Verkehrsberuhigende Maßnahmen werden dort, so ist sich die SPD sicher, spätestens mit der Inbetriebnahme der neuen dm-Zentrale notwendig. Installiert werden sollten sie aber wenn möglich schon vorher, damit die Anwohner der Siedlung nicht durch zusätzlichen Verkehr belastet werden.