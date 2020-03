Auf den Samstag sollte es ankommen, hatte Ministerpräsident Kretschmann gewarnt. Eine Chance wollte er noch geben, damit sich auch die Uneinsichtigen an die Regeln halten im Kampf gegen das Corona-Virus. Das Wetter dürfte die Entscheidung erleichtert haben.

Es könnte die letzte Chance gewesen sein, die befürchtete Ausgangssperre zu verhindern: Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, wollte die Landesregierung am Samstag streng kontrollieren, ob die verschärften Regeln unter anderem für kleinere Versammlungen und die Gastronomie eingehalten werden.

"Die strengen Maßnahmen machen nur Sinn, wenn sie auch befolgt werden"

Innenminister Thomas Strobl zeigte sich in einer ersten Bilanz zurückhaltend zufrieden: "Die strengen Maßnahmen machen nur Sinn, wenn sie auch befolgt werden", sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. "Mein erster Eindruck ist: Das ist überwiegend der Fall."

Ziel auch der jüngsten Verbote ist es, die Sorglosen zu überzeugen, die sich trotz des Ansteckungsrisikos und schon bestehender Verbote immer noch in größeren Gruppen treffen. Vor allem sollen die Infektionsketten durchbrochen und das Tempo der Ansteckungen gedrosselt werden.

Die Ministerpräsidenten wollen sich am Sonntag mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über die Frage einer Ausgehsperre abstimmen. "Der morgige Samstag wird dafür entscheidend sein", hatte Winfried Kretschmann in einer TV-Ansprache am Freitagabend betont.

Nicht alle halten sich an die Verbote

Nicht alle lassen sich davon beeindrucken, obwohl der Samstag landesweit weitgehend verregnet war: In der Nacht zum Samstag musste die Polizei im Land mehrfach zu Einsätzen wegen möglicher Verstöße gegen das Verbot ausrücken.

Die Mannheimer Polizei berichtete von einem Dutzend "kleineren und größeren Gruppen bis zu 15 Personen" an Tankstellen und Skaterparks, auf Parkplätzen und an Parks. Die Freiburger Polizei zählte bis kurz nach Mitternacht etwa 50 Einsätze wegen möglicher Verstöße gegen die neue Rechtslage.