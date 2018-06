Kaum einer, der den Zeichentrick-Klassiker "Arielle, die Meerjungfrau" nicht kennt. Alles Humbug? Von wegen! Im Sonnenbad am Rheinhafen werden am Samstag, 23. Juni, tatsächlich mythische Wasserwesen schwimmen.

In Karlsruhe treffen sich am Samstag, 23. Juni, zum vierten Mal baden-württembergische Meerjungfrauen und Meermänner im Karlsruher Sonnenbad. Die Aquanauten Karlsruhe Durlach e.V. veranstalten das Treffen im Rahmen der Tauchertage, das deutschlandweite Event des Verbands Deutscher Sporttaucher. Dies teilt die Karlsruher Bädergesellschaft in einem Bericht an die Presse mit.

Alle Mädchen und Jungs, die gerne mal in die bunte Unterwasserwelt abtauchen möchten, können sich bei einem Schnupperschwimmen mit erfahrenen Meerjungfrauen und Meermännern in mystische Fabelwesen verwandeln. Dabei gilt es einige Voraussetzungen zu erfüllen: sehr gute Schwimmkenntnisse und eine Mindestschuhgröße 35/36. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren brauchen zudem eine Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten.