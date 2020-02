vor 1 Stunde Berlin Max Giesinger: Mochte Gitarrenuntericht anfangs nicht - bis er das Kinderlied "Kuckuck" hörte

Musiker Max Giesinger (31) hat durch ein Kinderlied das erste Lob bekommen. "Ich fand damals den Gitarrenunterricht am Anfang nicht so supi. Dann hat mir mein Lehrer das Kinderlied 'Kuckuck' vorgespielt und ich hatte Gänsehaut am ganzen Körper", sagte Giesinger ("Legenden") der Deutschen Presse-Agentur. "Ich hab' das Lied dann einstudiert und eine Woche später richtig viel Lob dafür bekommen - zum ersten Mal."