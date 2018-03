vor 13 Stunden Karlsruhe Maskiert und bewaffnet: Unbekannter überfällt Karlsruher Tankstelle

In der Nacht auf Sonntag überfiel ein bislang unbekannter Mann eine Tankstelle in der Neureuter Straße in Karlsruhe. Der Täter war sowohl maskiert als auch bewaffnet und erbeutete einen kleineren Betrag Bargeld.