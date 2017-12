vor 10 Stunden Karlsruhe Maskiert und bewaffnet: Unbekannter überfällt Karlsruher Tankstelle

Ein mit einer Skimaske maskierter und mit einer Pistole bewaffneter Täter hat am späten Samstagabend eine, in der Pulverhausstraße gelegene Tankstelle, überfallen und dabei einen geringen Bargeldbetrag erbeutet, darüber informiert die Polizei in einer Pressemitteilung.