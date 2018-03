vor 10 Stunden Karlsruhe Mann spricht 8-jähriges Mädchen in Karlsruhe an: Polizei sucht Zeugen

Ein bislang unbekannter Mann hat am Mittwoch kurz vor 16 Uhr im Bereich des Spielplatzes an der Pestalozzischule in der Hochbahnstraße zwei etwa achtjährige Mädchen angesprochen und sich kurz mit ihnen unterhalten. Die Polizei versucht nun die Beweggründe des Unbekannten zu klären.